El Ministerio de Salud informó a la población costarricense, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la detección de un brote por la bacteria Ralstonia mannitolilytica en algunos servicios hospitalarios del país.

Video: cortesía

Según las autoridades de salud, se han identificado 10 personas afectadas, entre ellas 7 hombres y 3 mujeres, con edades que van desde recién nacidos hasta adultos mayores.

Todos los pacientes han recibido la atención médica correspondiente y la evolución ha sido favorable en la mayoría de los casos, no se reportan fallecimientos, según Mariela Marín, Ministra de Salud.

La Ralstonia mannitolilytica es una bacteria que puede encontrarse en ambientes húmedos como el agua y el suelo, a su vez, en personas con defensas bajas o con condiciones de salud delicadas, puede causar infecciones asociadas a la atención médica.

Debido a lo anterior, las autoridades de salud han activado medidas de vigilancia, control e investigación en los hospitales donde se han detectado los casos.

Recomendaciones en los hospitales

Toma y análisis de muestras de agua, desinfectantes, jabones, soluciones médicas y equipos utilizados en los centros de salud.

Reforzamiento de las medidas de limpieza, desinfección e higiene de manos.

Aplicación de protocolos de aislamiento en los pacientes afectados y sus contactos.

Supervisión sanitaria conjunta entre el Ministerio de Salud y la CCSS para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Asimismo, la ministra de salud insiste a la población costarricense la importancia de mantener buenas prácticas de higiene, especialmente el lavado frecuente de manos, para prevenir infecciones.

La institución seguirá informando conforme avance la investigación.

