La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó que cerca de 9.164 personas estarán sin servicio de agua potable el próximo jueves 18 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento en el tanque Ciénega Sur.

Las labores se realizarán entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m., e incluyen el lavado del tanque con el fin de garantizar la calidad del agua mediante el correcto mantenimiento de los equipos.

Los sectores afectados son:

San Rafael Centro : Condominio Vistas San Rafael y calle Puente Piedra.

: Condominio Vistas San Rafael y calle Puente Piedra. Concepción: Todo el centro de Concepción, calle Ciénega, calle Los Salvadoreños, Kitimak, Hernández, calle Tierra Blanca, El Palenque, Las Cruces, Paniagua, Vargas, Los Faroles, Burial, La Hacienda, Los Cipreses, Subestación Concepción, Urbanización Vistas del Tural, Beneficio Camacho y Lomas del Castillo.

La ESPH recomendó a los vecinos almacenar únicamente el agua necesaria para las labores diarias y hacer un uso responsable del recurso.

Para consultas adicionales, los usuarios pueden visitar el sitio web www.esph-sa.com o llamar al 2562-3774.