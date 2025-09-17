A partir del jueves 18 de setiembre y hasta el lunes 22 de setiembre, avanzarán las labores de mantenimiento de la de la Ruta Nacional 718, Tambor de Alajuela, según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Se aplicará el cierre total de esta vía, en las inmediaciones del cruce de las rutas Tambor-Itiquís y Tuetal-Poás.

Los trabajos comenzarán a partir de las 6:00 a.m. el 18 de setiembre y hasta las 5:00 p.m. del próximo 22 de setiembre.

Esta medida es con el fin de avanzar con los trabajos de rehabilitación de la calzada y colocación de carpeta asfáltica en la ruta 718, según MOPT.

MOPT recomienda

A las comunidades de Tambor, Itiquis, Tuetal Norte y las cercanas a las zonas, se les recomienda utilizar la ruta 130, en Poás hacia Sabanilla, al llegar al Abastecedor Mita, girar a la Izquierda en la cantonal hacia Sabana Redonda.