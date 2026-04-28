Personal de la Defensoría de los Habitantes realizó una inspección en el área de gineco-obstetricia del Hospital Monseñor Sanabria, con el objetivo de verificar las condiciones en que las mujeres reciben una atención humanizada durante el parto.

La visita incluyó un recorrido por las instalaciones, reuniones con personal médico y autoridades, así como la observación directa de los espacios donde se atiende a mujeres embarazadas. Durante la inspección, se analizaron aspectos clave relacionados con el respeto de los derechos de las pacientes durante el embarazo, parto y posparto.

Foto: cortesía Defensoría de los Habitantes.

Entre los hallazgos, se identificó que el servicio cuenta con áreas equipadas para partos, incluyendo habitaciones para casos de embarazo múltiple, atención inmediata para recién nacidos y un quirófano para intervenciones obstétricas. Sin embargo, el personal señaló que existe un faltante de anestesiólogos, situación que estaría impactando las listas de espera.

La Defensoría también destacó la presencia de recursos orientados a fortalecer una atención más humanizada, como información visible sobre los derechos de las mujeres, acompañamiento en casos de duelo gestacional o perinatal, y la incorporación de elementos interculturales, como el uso de telas durante el parto y la posibilidad de contar con asesores culturales.

Foto: cortesía Defensoría de los Habitantes.

Además, el hospital dispone de medidas de seguridad como puertas antipánico, sistemas contra incendios y mecanismos de alerta para emergencias obstétricas, así como espacios para observación de pacientes que aún no están en labor de parto.

Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes.

La institución subrayó que garantizar una atención digna no depende únicamente de la infraestructura, sino también de una cultura de respeto hacia los derechos de las mujeres, que contemple sus creencias, necesidades y bienestar integral, así como el de sus bebés y familias.

Asimismo, recordó que las usuarias tienen derecho a decidir si desean estar acompañadas durante el proceso, recibir un trato respetuoso e individualizado, y permanecer con su hijo o hija tras el nacimiento, siempre que no se requieran cuidados especiales.

Foto: cortesía Defensoría de los Habitantes.

Según datos oficiales, en 2024 el país registró 45.825 nacimientos, de los cuales el 90% ocurrieron en salas de maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que resalta la importancia de fortalecer estos servicios en todo el territorio nacional.