¡Atención conductores! Habilitarán reversibilidad en la Ruta 27

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Ruta 27 tendrá reversibilidad el domingo 5 de abril, con el objetivo de agilizar el regreso de vacacionistas hacia la capital tras el cierre de la Semana Santa.

La medida aplicará en el tramo entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón, cubriendo aproximadamente 47 kilómetros que funcionarán únicamente en sentido hacia San José.

Esta disposición busca facilitar el retorno masivo de personas que viajaron principalmente a zonas como Puntarenas y Guanacaste.

Ruta 27. Foto: cortesía MOPT.

Según las autoridades, la reversibilidad estará activa entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.; sin embargo, el tránsito hacia el Pacífico se suspenderá desde la 1:00 p.m. y hasta las 7:00 p.m., para evitar choques frontales y mejorar la seguridad vial.

La medida fue instruida por el Consejo Nacional de Concesiones, con base en el alto flujo vehicular que se registra ese día, previo al regreso a clases y a las jornadas laborales.

Ruta 27. Foto: cortesía MOPT.

Además, la Policía de Tránsito estará presente para regular la circulación, mientras que la velocidad máxima permitida será de 60 kilómetros por hora.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a respetar la señalización temporal y las indicaciones oficiales, y recuerdan que pueden consultar el estado de la vía o solicitar asistencia al Centro de Control llamando al 2588-4040.