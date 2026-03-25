¡Atención conductores! Habilitarán reversibilidad en la Ruta 27

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La Ruta 27 tendrá reversibilidad el domingo 5 de abril, con el objetivo de agilizar el regreso de vacacionistas hacia la capital tras el cierre de la Semana Santa.
La medida aplicará en el tramo entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón, cubriendo aproximadamente 47 kilómetros que funcionarán únicamente en sentido hacia San José.
Esta disposición busca facilitar el retorno masivo de personas que viajaron principalmente a zonas como Puntarenas y Guanacaste.
Según las autoridades, la reversibilidad estará activa entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.; sin embargo, el tránsito hacia el Pacífico se suspenderá desde la 1:00 p.m. y hasta las 7:00 p.m., para evitar choques frontales y mejorar la seguridad vial.
La medida fue instruida por el Consejo Nacional de Concesiones, con base en el alto flujo vehicular que se registra ese día, previo al regreso a clases y a las jornadas laborales.
Además, la Policía de Tránsito estará presente para regular la circulación, mientras que la velocidad máxima permitida será de 60 kilómetros por hora.
Las autoridades hacen un llamado a los conductores a respetar la señalización temporal y las indicaciones oficiales, y recuerdan que pueden consultar el estado de la vía o solicitar asistencia al Centro de Control llamando al 2588-4040.