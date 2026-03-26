Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) anunció que dará servicio hasta este viernes 27 de marzo y retomará labores hasta el próximo lunes 6 de abril, es decir, después de Semana Santa.

Ante este panorama, si le decomisan el vehículo o las placas, no podrá tramitar la devolución hasta después de los días de descanso.

Por eso, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) insta a manejar de manera correcta en carretera, respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad.