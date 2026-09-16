Atención conductores: cierran vía entre Tibás y Calles Blancos

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La Policía de Tránsito y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen cerrada la vía que comunica Tibás con Calle Blancos, diagonal al Servicentro Calle Blancos.

El motivo del cierre es el fallecimiento de un motociclista que colisionó minutos antes de las 5 de la tarde de este miércoles contra un vehículo en la zona.

Producto del incidente, el motociclista falleció en la carretera, por razones que aún no están claras.

Los oficiales se mantienen en el sitio para esclarecer este nuevo deceso en carretera, así como realizar el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

En desarrollo.

Foto: Mauricio Aguilar

Foto: Mauricio Aguilar