Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Municipalidad de Heredia anunció que a partir de este lunes 16 de marzo iniciarán trabajos de perfilado y asfaltado en el cantón central, específicamente sobre la avenida 6, como parte de las labores de mejora en la red vial.

La intervención abarcará el tramo comprendido desde la calle 14 hasta la calle 9, en una zona altamente transitada del centro herediano.

De acuerdo con la municipalidad, el recorrido iniciará a la altura del Minisúper Licorería J y D y se extenderá pasando por comercios como Reparación de Calzado La Única, Artesanías y Alfarería Vílchez y el Laboratorio San José – Heredia, hasta llegar a McDonald’s Heredia Centro.

Los trabajos continuarán frente a Pizza Hut Heredia Centro, cerca de la Dirección Regional de Educación de Heredia, específicamente por la parada número 2 de los buses Lagunilla–Cenada y Los Lagos.

Posteriormente, el trayecto avanzará hacia el Banco de Costa Rica en Heredia, pasando por Taco Bell Heredia Centro y el Mercado Central de Heredia, hasta finalizar en las cercanías de la Joyería Hermanos Díaz, el edificio ASOUNA y el restaurante KFC Heredia Centro.

Las labores se realizarán en horario nocturno, de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., con el objetivo de reducir el impacto en la circulación vehicular durante el día.

Desde la municipalidad indicaron que en la zona existen viviendas cercanas, por lo que solicitaron comprensión y paciencia a los vecinos mientras se ejecutan las obras.

Además, recomendaron a los conductores tomar previsiones y planificar rutas alternas para evitar contratiempos durante el desarrollo de los trabajos.