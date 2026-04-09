¡Atención! AyA suspenderá el agua en estos sectores

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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre la suspensión del servicio de agua en diversos sectores del país del viernes 10 al lunes 13 de abril.
Estos son los lugares que se verán afectados:
|Día
|Lugar
|Hora
|Motivo
|Viernes 10 de abril
|San José – Vázquez de Coronado
|De 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Realización de diagnóstico en el sistema de agua.
|Viernes 10 de abril
|San José – Goicoechea
|De 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Ajuste en las válvulas.
|Viernes 10 y sábado 11 de abril
|Puntarenas – Esparza
|De 10:00 p. m. del viernes a 5:30 a. m del sábado.
|Reparación de nivel de tanque Los Morales.
|Viernes 10 de abril
|San José – Pérez Zeledón
|De 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Reparación por ruptura de tubería principal.
|Viernes 10 de abril
|Limón – Limón
|De 1:00 p. m. a 4:00 p. m.
|Recuperación de nivel de tanque 10000 m3.
|Domingo 12 y lunes 13 de abril
|Guanacaste – Nicoya
|De 9:00 p. m. del domingo a 11:00 p. m del lunes.
|Pozas 10 y 15 de Taranta fuera de operaciones por microfilmación.
|Lunes 13 de abril
|Limón – Matina
|De 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Reparación por ruptura de tubería principal.
Fuente AyA