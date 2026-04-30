¡Atención! AyA suspenderá el agua en estos sectores

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció la suspensión programada del servicio de agua potable para este jueves 30 de abril en distintas zonas del país, debido a trabajos de mantenimiento e interconexión en la red.

En el cantón de San Rafael, en Heredia, la interrupción afectará a unas 12.232 personas como parte de 2 labores programadas. La primera corresponde a la interconexión de un hidrante, que se realizará entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m., impactando comunidades de Los Ángeles y San Pablo.

Entre los sectores afectados se encuentran Residencial El Tirol, Monte de la Cruz, calle Murillo, avenida Tucán, Ruta Nacional 113, Residencial La Joya, avenida Talamanca, El Alto, Vitrales y La Rosa, entre otros.

De forma paralela, el AyA llevará a cabo el lavado del tanque Río Segundo entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m., lo que provocará la suspensión del servicio en el centro de San Rafael y sectores de Los Ángeles. Entre ellos destacan calle Mata de Plátano, urbanizaciones La Quinta y La Alameda, calle Murillo, Las Monjas, Policía Turística, calle Ebáis, Fábrica de Hongos, calle Hernández, tanque Brasilia, Colegio Nueva Generación y el condominio Bello Verde.

Además, en la provincia de Alajuela, el cantón de San Ramón también experimentará una interrupción prolongada del servicio. Según detalló la institución, el corte se extenderá desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., debido a trabajos de interconexión de nodos.

Las comunidades afectadas en este cantón incluyen San Ramón centro, Barrio Belén, INVU, urbanizaciones Los Parques, La Ladrillera y La Isla, así como sectores como El Progreso, calle Varela, Asilo de Ancianos, Bajos Otto Calvo, urbanización F.J. Orlich, sector UCR, Barrio San Bosco, INA, sector Maxi-Palí, Tres Marías 1, radial San Ramón, La Unión, Sesteo 1 y Sesteo 2.

Otros cortes programados

El AyA recomienda a la población tomar las previsiones necesarias, como almacenar agua para consumo básico durante el periodo de suspensión.

Para más información sobre los trabajos programados, los usuarios pueden consultar el sitio web oficial de la institución.