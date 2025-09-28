Los vecinos de la comunidad de La Esperanza 3 enfrentarán cierres parciales y totales en sus vías a partir del próximo 29 de septiembre y hasta finales de octubre, debido a trabajos de mejora en la infraestructura de agua potable.

Según informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), las labores se realizarán en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. e incluyen la sustitución de 300 metros de tubería y la instalación de un hidrante.

El objetivo principal del proyecto es garantizar un servicio de agua de mayor calidad y, al mismo tiempo, fortalecer la seguridad en la zona, al disponer de un punto de acceso inmediato para atender emergencias como incendios.

No obstante, las autoridades advierten que durante el período de construcción se presentarán afectaciones en el tránsito vehicular, por lo que se solicita a los conductores y peatones tomar previsiones.