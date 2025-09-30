El Acueducto Operativo Municipal de Alajuela informó que el próximo miércoles 1 de octubre de 2025 se suspenderá el servicio de agua potable en diversos sectores del cantón, debido a trabajos de mantenimiento en el tanque de abastecimiento.
La interrupción se extenderá desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. y afectará a las siguientes comunidades:
- Alajuela centro.
- La Trinidad.
- La Gregorio.
- Condominio Asturias.
- Portón de Andalucía.
- Condominio Galicia.
- Barrio Cristo Rey.
- Lotes Vargas.
- Urb. Meza.
- Montenegro.
- El Llano.
- Lotes Llobeth.
- Calles aledañas a estos sectores.
Las autoridades recomiendan a los vecinos tomar previsiones y almacenar agua con antelación para cubrir las necesidades durante el periodo de suspensión.
Para consultas, el Acueducto Municipal puso a disposición el número 2106-9650 y el WhatsApp 8814-3423.