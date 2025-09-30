El Acueducto Operativo Municipal de Alajuela informó que el próximo miércoles 1 de octubre de 2025 se suspenderá el servicio de agua potable en diversos sectores del cantón, debido a trabajos de mantenimiento en el tanque de abastecimiento.

La interrupción se extenderá desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. y afectará a las siguientes comunidades:

Alajuela centro.

La Trinidad.

La Gregorio.

Condominio Asturias.

Portón de Andalucía.

Condominio Galicia.

Barrio Cristo Rey.

Lotes Vargas.

Urb. Meza.

Montenegro.

El Llano.

Lotes Llobeth.

Calles aledañas a estos sectores.

Suspensión de agua en Alajuela.

Las autoridades recomiendan a los vecinos tomar previsiones y almacenar agua con antelación para cubrir las necesidades durante el periodo de suspensión.

Para consultas, el Acueducto Municipal puso a disposición el número 2106-9650 y el WhatsApp 8814-3423.