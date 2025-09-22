La psicóloga Vera Campos desglosa las claves para identificar y actuar ante un ataque de pánico, una experiencia intensa de miedo a morir o enloquecer.

Aunque puede afectar a cualquier persona, quienes poseen una conducta ansiosa previa o vidas aceleradas son más propensos, según explica la especialista.

La buena noticia es que, una vez que la persona reconoce lo que le sucede, puede aplicar técnicas de distracción para superar el pico de crisis, el cual suele durar alrededor de diez minutos antes de comenzar a ceder.