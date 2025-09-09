(Naciones Unidas, Estados Unidos, AFP) El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque de Israel en Qatar este martes, al calificarlo como una “flagrante violación” de la soberanía de ese emirato.

“Acabamos de enterarnos de los ataques de Israel en Qatar, un país que ha jugado un papel muy positivo en busca de un cese el fuego y de la liberación de todos los rehenes. Condeno esta flagrante violación de la soberanía y de la integridad territorial de Catar”, dijo Guterres a la prensa.

Israel lanzó este martes varios ataques aéreos contra líderes del movimiento palestino Hamás en Qatar, informaron las fuerzas armadas israelíes y el gobierno catarí. “Las partes deben trabajar todas para lograr un alto el fuego permanente, no para destruir”, añadió Guterres.