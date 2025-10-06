La Cruz Roja Costarricense brindó un balance de lo atendido durante el fin de semana, en donde sobresalen los casos violentos registrados.

Las autoridades confirmaron que los ataques armados, entiéndase armas de fuego y armas blancas, dejaron las siguientes cifras:

7 personas que fueron abordadas sin signos vitales en las escenas.

5 personas trasladadas en condición crítica.

“La Cruz Roja costarricense hace un llamado a la prevención y siempre en caso de emergencia llamar al 911”, destacaron las autoridades.

Cifras totales durante el fin de semana

Además, las autoridades brindaron un balance oficial de las emergencias atendidas del 3 al 5 de octubre.