Ataque sorpresivo: hombre muere tras ser baleado en vía pública

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Rivera y de 33 años falleció tras ser atacado a balazos por un sujeto todavía sin identificar.

En apariencia, Rivera caminaba en la vía pública con un hombre de apellido Leal cuando fueron abordados de manera sorpresiva por un sujeto armado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el atacante disparó contra los dos objetivos sin mediar conversación.

Tras los disparos, las víctimas fueron trasladadas al hospital de Liberia para su atención de emergencia.

Sin embargo, minutos después de haber ingresado al centro médico, se informó del deceso de Rivera, mientras que Leal permanece internado.

Los agentes del OIJ investigan cuál pudo haber sido el móvil del ataque para determinar quién pudo haber causado esta muerte.