Ataque ruso en la región de Kiev deja 4 muertos: entre ellos 3 niños

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Al menos cuatro personas, entre ellas tres niños, murieron en un ataque ruso en la región de Kiev, según un nuevo balance difundido este domingo por las autoridades ucranianas.

“Un niño herido durante un ataque enemigo en el distrito de Vishgorod falleció en el hospital. El número de muertos en la región de Kiev asciende a cuatro: tres niños y una mujer”, anunció en Telegram el gobernador regional, Timur Tkachenko.

El ataque ocurrió el sábado por la noche y dañó 31 inmuebles en la región de Kiev, incluyendo edificios residenciales, instalaciones industriales y agrícolas, así como un almacén, añadió.

Ataques rusos también alcanzaron este domingo infraestructuras ferroviarias en el centro de Ucrania.

Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

En tanto, Rusia fue blanco este domingo por la mañana de un ataque masivo ucraniano con más de 1.600 drones, que causó dos muertos y más de una veintena de heridos, según las autoridades rusas.

Una refinería fue alcanzada cerca de Moscú y varios edificios residenciales sufrieron daños.

Otras dos personas murieron en la región ucraniana de Jersón, controlada por Rusia, a causa de un ataque con dron contra un autobús, según Moscú.