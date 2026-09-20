Ataque ruso en la región de Kiev deja 4 muertos: entre ellos 3 niños

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Al menos cuatro personas, entre ellas tres niños, murieron en un ataque ruso en la región de Kiev, según un nuevo balance difundido este domingo por las autoridades ucranianas.
“Un niño herido durante un ataque enemigo en el distrito de Vishgorod falleció en el hospital. El número de muertos en la región de Kiev asciende a cuatro: tres niños y una mujer”, anunció en Telegram el gobernador regional, Timur Tkachenko.
El ataque ocurrió el sábado por la noche y dañó 31 inmuebles en la región de Kiev, incluyendo edificios residenciales, instalaciones industriales y agrícolas, así como un almacén, añadió.
Ataques rusos también alcanzaron este domingo infraestructuras ferroviarias en el centro de Ucrania.
En tanto, Rusia fue blanco este domingo por la mañana de un ataque masivo ucraniano con más de 1.600 drones, que causó dos muertos y más de una veintena de heridos, según las autoridades rusas.
Una refinería fue alcanzada cerca de Moscú y varios edificios residenciales sufrieron daños.
Otras dos personas murieron en la región ucraniana de Jersón, controlada por Rusia, a causa de un ataque con dron contra un autobús, según Moscú.