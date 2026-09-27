Ataque en Bahía Ballena: Matan a hombre de 7 disparos

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Un joven de apellido Espinoza fue asesinado este sábado en Bahía Ballena, Osa, tras ser atacado en la vía pública.

Según confirmaron las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven estaba en la calle cuando fue abordado por varias personas en dos motocicletas.

Los atacantes empezaron a disparar sin mediar palabra con Espinoza y lo impactaron en al menos 7 ocasiones, según el OIJ.

Las balas impactaron a la víctima en la espalda, el cuello y el pómulo derecho, provocando la muerte inmediata en el sitio.

Los atacantes huyeron de la escena y las autoridades judiciales hicieron el levantamiento del cuerpo para el traslado a la medicatura forense.