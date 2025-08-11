El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria emitió una alerta urgente sobre la necesidad de protocolos claros de seguridad y salud en establecimientos “pet friendly”.

Esta advertencia surge a raíz del reciente incidente en Multiplaza Escazú, donde un perro mordió a un niño de 7 años.

El creciente número de espacios que permiten mascotas, combinado con la aparente falta de regulación o cumplimiento de protocolos, representa un riesgo significativo para la seguridad de personas y animales.

La Dra. Silvia Coto, presidenta del Colegio, enfatiza que sin normas coherentes, se compromete la salud pública y el bienestar animal, afectando la reputación de los establecimientos.

Esto se da luego de que un niño de 7 años fuera mordido por un perro en Multiplaza Escazú el sábado por la noche, sufriendo una herida abierta que requirió atención médica y lo dejó en estado de shock.

Según la madre, el centro comercial carecía de protocolos claros, el personal de seguridad no pudo ofrecer asistencia inmediata y no se les informó sobre pólizas o seguros para víctimas.

El perro no portaba bozal y sus dueños abandonaron el lugar sin asumir responsabilidad.

La familia denunció que el centro comercial se negó a entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad. La ambulancia tardó cerca de 30 minutos en llegar para atender la emergencia.

Para garantizar una convivencia responsable y segura, el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica aconseja a los establecimientos “pet friendly”:

Implementar un aforo máximo diario para mascotas con ingreso controlado.

con ingreso controlado. Contar con personal capacitado que verifique que los animales estén debidamente identificados, vacunados y, crucialmente, con correa y bozal , según el Reglamento de Tenencia Responsable de Animales.

que verifique que los animales estén debidamente identificados, vacunados y, crucialmente, con , según el Reglamento de Tenencia Responsable de Animales. Establecer áreas específicas para el esparcimiento animal , debidamente señalizadas y separadas de zonas de alto tránsito o de consumo alimenticio.

, debidamente señalizadas y separadas de zonas de alto tránsito o de consumo alimenticio. Disponer de una brigada de seguridad entrenada en manejo de incidentes con animales, incluyendo técnicas de desescalada y contención.

en manejo de incidentes con animales, incluyendo técnicas de desescalada y contención. Tener protocolos de actuación claros ante ataques , con equipos de primeros auxilios para humanos y animales, y una colaboración activa con servicios veterinarios locales y servicios médicos de urgencia.

, con equipos de primeros auxilios para humanos y animales, y una colaboración activa con servicios veterinarios locales y servicios médicos de urgencia. Mantener un registro documentado de incidentes y asegurar la atención directa y seguimiento de los casos.

y asegurar la atención directa y seguimiento de los casos. Contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a personas, bienes o mascotas ocasionados por animales dentro del establecimiento.

La Dra. Coto subraya que, si bien los centros comerciales suelen ser lugares tranquilos, los animales pueden experimentar ansiedad y estrés por la cantidad de estímulos sensoriales, lo que podría alterar su comportamiento.

Es fundamental recordar que la responsabilidad civil por las acciones de las mascotas recae en sus dueños, quienes deberían considerar seguros particulares de responsabilidad civil.

Declaraciones de la Dra. Silvia Coto en Extra Radio 92.3 FM: