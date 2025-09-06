Los cuerpos de emergencia atendieron la mañana de este sábado una emergencia relacionada con picaduras de abejas.

El suceso tuvo lugar en el sector de Salitral de Santa Ana, San José, y alerta del caso se dio a eso de las 10:00 a.m.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que en el sitio se atendieron 3 personas. El caso más grave era un adulto mayor, el cual se encontraba con Paro Cardio Respiratorio.

Tras las maniobras avanzadas de soporte de vida, lamentablemente el adulto, de entre 70 y 75 años, según Cruz Roja y Bomberos, es declarado sin signos vitales en la escena.

Además, se trasladó a una mujer de 41 años en condición crítica al centro médico por una reacción anafiláctica.

Mientras que un tercer paciente es llevado por medios propios a un centro médico previo a la llegada de Cruz Roja.