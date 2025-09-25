Cuerpos de emergencia atienden este jueves un ataque de abejas en Oreamuno de Cartago, sector de San Rafael, específicamente en los semáforos de El Bosque.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:45 a.m. en vía pública y ha dejado a varias personas afectadas, de las cuales al menos 6 son atendidas en el sitio por personal paramédico.

“La Cruz Roja Costarricense atiende un incidente por enjambre de abejas en Cartago, Bosque San Rafael. Se despliegan 7 ambulancias al lugar para brindar atención a las personas afectadas“, indicó la institución.

Hasta el momento reportan varios pacientes con picaduras:

Hombre de 23 años con al menos 20 picaduras , evaluado y trasladado en condición urgente.

, evaluado y trasladado en condición urgente. Valorando 5 pacientes más pendientes a conocer su condición de traslado.

Como medida de seguridad, las autoridades establecieron un cierre de aproximadamente 200 metros a la redonda (unas dos cuadras) para proteger a transeúntes y conductores mientras se controla la emergencia.

Los equipos de Cruz Roja continúan en la escena para asegurar la atención de todos los afectados y controlar la situación junto con autoridades de la Estación de Bomberos de Desamparados.