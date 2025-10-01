Los cuerpos de emergencia atendieron este miércoles un ataque de abejas en un colegio público en Dulce Nombre de Cartago.

Foto: Corresponsal Joaquín Salas

Según el reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense, la institución requirió ser evacuada debido a este suceso.

Geovanny Maroto, Coordinador Operativo Regional, confirmó que se atendieron un total de 28 personas.

“Al llegar a la escena, en el Colegio Técnico Profesional de Dulce Nombre se valoran un total de 28 pacientes, de los cuales dos de ellos son trasladados en categoría urgente al centro médico Max Peralta”, confirmó.

Las autoridades confirmaron que continúan con la labor de valoración de pacientes.