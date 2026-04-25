Ataque con fusiles deja doble homicidio en Esparza

El doble homicidio ocurrido en Esparza de Puntarenas, que cobró la vida de un hombre de 41 años y un menor de 12, dejó una huella profunda en la comunidad, no solo por la violencia del ataque, sino por el impacto social que evidenció en sus distintas dimensiones.

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte del hecho ingresó a eso de las 6:06 a.m., luego de que vecinos alertaran sobre múltiples detonaciones de arma de fuego. Al llegar al sitio, oficiales de la Fuerza Pública ubicaron a las dos víctimas sin signos vitales, lo que dio paso a la intervención de agentes judiciales.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como un hombre de apellido Rosales, de 41 años, y un menor de edad. Ambos presentaban múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza, rostro y extremidades, lo que refleja la intensidad del ataque.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención en la investigación es el tipo de armamento utilizado. En la escena se recolectaron indicios balísticos correspondientes a armas tipo AR-15, AK-47 y pistolas calibre 9 milímetros, evidencias que actualmente son analizadas por especialistas.

Además de los hallazgos técnicos, el caso también ha estado marcado por el relato de quienes vivieron los hechos de cerca. Vecinos de la zona describieron lo ocurrido como una balacera intensa que los despertó abruptamente. “Como un terremoto, una balacera terrible”, relató una mujer, al recordar los disparos y los gritos que rompieron la tranquilidad de la mañana.

Los indicios balísticos fueron encontrados en la zona donde se dieron los hechos.

Algunos habitantes también señalaron que las víctimas solían salir temprano a comprar pan, lo que refuerza la percepción de que el ataque ocurrió en un momento cotidiano, aumentando la sensación de vulnerabilidad en la comunidad.

El impacto se trasladó al ámbito educativo. El menor fallecido era estudiante de la Escuela Arturo Torres Martínez, donde cursaba el sexto grado, sección 6-2. En el centro educativo, el luto se hizo visible a través de la colocación de lazos negros en distintos espacios, símbolo del duelo colectivo.

La institución expresó su profundo dolor por la pérdida y destacó el vacío que deja entre compañeros, docentes y personal administrativo, en medio de un ambiente marcado por el respeto y la consternación.

Mientras tanto, los cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia y el caso continúa en investigación, en un intento por esclarecer las circunstancias de un hecho que no solo dejó víctimas mortales, sino una comunidad profundamente afectada.