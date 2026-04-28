Ataque con escopeta en Limón: encuentran hombre fallecido

Un hombre de apellido Douglas fue asesinado la noche del lunes en el sector de Matama de Limón, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El cuerpo del sujeto de 56 años fue encontrado por vecinos de la comunidad, por lo cual alertaron a los cuerpos de emergencia.

Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al sitio, Douglas ya estaba fallecido, por lo que se dio el aviso a los agentes del OIJ.

De acuerdo con las autoridades judiciales, la víctima presentaba dos heridas producto de disparos con una escopeta, una en la espalda y otra en la cabeza.