Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Un hombre adulto fue trasladado en condición crítica a un centro médico tras sufrir un violento ataque con arma blanca la tarde del domingo en el cantón de Pérez Zeledón.

De acuerdo con el reporte oficial de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 6:00 p. m. en la localidad de La Amistad, donde se solicitó la presencia inmediata de personal de socorro para atender a un sujeto con heridas de gravedad.

Al llegar al sitio, los paramédicos abordaron al paciente, quien presentaba una severa herida por arma blanca en una de sus extremidades superiores, la cual le provocó una semiamputación a la altura del brazo.

El hombre fue estabilizado en la escena por el personal de una unidad básica de socorro y trasladado de inmediato en condición crítica (categoría roja) hacia el Hospital Escalante Pradilla para ser intervenido quirúrgicamente.

Por el momento se desconocen las causas que mediaron en la agresión, así como la identidad de la víctima. El caso quedará bajo la investigación de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero del agresor.