Ataque armado en vía pública: Menor fallece en el sitio

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Un menor de apenas 16 años fue asesinado a balazos la noche de este domingo mientras caminaba por la vía pública en la localidad de Maryland, en Siquirres de Limón.

De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las alertas ingresaron a las autoridades a eso de las 8:00 p. m.

Según el informe preliminar, la víctima transitaba por la zona cuando fue alcanzada por un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta, quien sin mediar palabra le disparó en reiteradas ocasiones antes de darse a la fuga.

El joven falleció de manera instantánea en el sitio del ataque. Los agentes judiciales que realizaron el levantamiento del cuerpo detallaron que el menor presentaba múltiples impactos de bala en la espalda, el pecho y en las extremidades superiores e inferiores.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. De momento, los agentes del OIJ de Siquirres mantienen la investigación abierta para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero del sicario.