Ataque armado en vía pública deja una pareja fallecida en Siquirres

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un ataque armado dejó como saldo una pareja fallecida la noche de este martes en el barrio Las Palmiras de Siquirres, Limón.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió a eso de las 7:00 p.m, cuando la pareja iba a ingresar a su vivienda y fue atacada a balazos por unos sujetos.

El hombre falleció en el sitio producto de los múltiples impactos, mientras que la mujer falleció camino al Hospital Tony Facio, ya que tenia un impacto en la cabeza.

Los oficiales de la Fuerza Pública acordonaron la escena mientras se apersona el Organismo de Investigacion Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigacion del caso.

Con información del corresponsal Naum Mora.