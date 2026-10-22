Ataque armado en vía pública deja un joven fallecido en Limón

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Un nuevo ataque armado en vía pública dejó como saldo un joven de aproximadamente 22 años fallecido en el sector de Pueblo Nuevo, en Limón, la noche de este jueves.

Según versión preliminar, el joven transitaba por la vía pública cuando fue interceptado por unos sujetos que lo atacaron a balazos, quedando fallecido en el sitio.

El hecho ocurrió a 100 metros de un centro educativo.

La zona se encuentra acordonada por la Fuerza Pública mientras se apersona el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del caso.

Con información del corresponsal Raúl Cascante.

Video: Corresponsal Raúl Cascante