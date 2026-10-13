Ataque armado en vía pública deja dos fallecidos en San José

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un ataque armado en plena vía pública dejó como resultado dos personas fallecidas en el sector de Montes de Oca, San José, la tarde de este martes.

De acuerdo con las autoridades, dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a las víctimas que viajaban en un vehículo color negro, las cuales fallecieron en el sitio.

Por su parte, los sospechosos que aparentemente utilizaron AR15 habrían huido por Circunvalación.

Tanto la Fuerza Pública como la Cruz Roja Costarricense se mantienen en el lugar acordonando la escena mientras se apersona el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.