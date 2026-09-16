Ataque armado en vía pública deja 2 muertos y un herido grave

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Dos hombres murieron y un tercero resultó herido luego de un ataque con arma de fuego ocurrido durante la noche del martes en Cariari de Pococí, Limón.

De acuerdo con la información de la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado a las 10:49 p. m. como una agresión con arma de fuego. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a tres hombres afectados.

Uno de ellos presentaba heridas de bala en el cuello y los glúteos. Fue trasladado inicialmente en condición crítica a la Clínica de Cariari y posteriormente remitido al Hospital de Guápiles, bajo custodia policial.

Los otros dos hombres fueron encontrados sin signos vitales en el lugar. Según Cruz Roja, presentaban heridas de bala en la cabeza y el abdomen.

Ataque en vía pública

De manera preliminar, testigos y autoridades señalaron que dos sujetos que viajaban en una motocicleta habrían llegado hasta el sitio donde se encontraban los hombres y les dispararon.

El ataque ocurrió en vía pública, frente al almacén El Gallo, en una zona donde funciona un puesto de venta de carne asada instalado bajo un toldo y con parrillas de carbón.

Versiones preliminares señalan que uno de los heridos sería conocido con el alias de “Colochos” y estaría relacionado con el puesto de comida. Este dato deberá ser confirmado por las autoridades judiciales.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar y, hasta el momento, no se reportan detenciones.

La Policía mantiene un operativo en la zona para intentar localizar a los responsables, mientras las autoridades judiciales realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el doble homicidio y determinar el móvil del ataque.

Con información del corresponsal de la zona.