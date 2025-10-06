Un nuevo ataque armado se presentó la madrugada de este lunes en el sector de Tamarindo, en Santa Cruz, Guanacaste.

El suceso fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron haber recibido la alerta a la 1:51 a.m.

Al llegar al sitio, abordan a un hombre sin signos vitales. Además, se trasladan otro hombre y una mujer en condición crítica al centro médico.

La escena fue entregada a las autoridades policiales. La identidad de las víctimas continúa sin ser confirmada.

El caso se mantiene en investigación.