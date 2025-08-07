Un adulto mayor perdió la vida y otro hombre resultó herido luego de ser atacados a balazos en Barrio Luján en San José.
Según destacó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la alerta ingresó a eso de las 2:20 a.m. de este jueves.
En apariencia, 2 hombres que se desplazaban en una bicimoto habrían llegado hasta la vivienda de los ofendidos.
“Presuntamente estos llamaron a estos los masculinos, estos salen y cuando salen es que los sospechosos disparan en contra de estos y posteriormente huyen del lugar”, destacó OIJ.
Víctimas:
- Hombre de apellido Pérez, de 73 años, fallecido en el sitio con un impacto de bala en la espalda.
- Hombre de apellido Brenes, de 31 años, trasladado herido al Hospital Calderón Guardia con herida en el glúteo izquierdo.
El cuerpo del ahora fallecido será remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.
El caso se encuentra en investigación para esclarecer los hechos.