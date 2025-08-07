Un adulto mayor perdió la vida y otro hombre resultó herido luego de ser atacados a balazos en Barrio Luján en San José.

Según destacó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la alerta ingresó a eso de las 2:20 a.m. de este jueves.

En apariencia, 2 hombres que se desplazaban en una bicimoto habrían llegado hasta la vivienda de los ofendidos.

“Presuntamente estos llamaron a estos los masculinos, estos salen y cuando salen es que los sospechosos disparan en contra de estos y posteriormente huyen del lugar”, destacó OIJ.

Víctimas:

Hombre de apellido Pérez, de 73 años, fallecido en el sitio con un impacto de bala en la espalda.

Hombre de apellido Brenes, de 31 años, trasladado herido al Hospital Calderón Guardia con herida en el glúteo izquierdo.

El cuerpo del ahora fallecido será remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso se encuentra en investigación para esclarecer los hechos.