Un hombre de aproximadamente 41 años y un niño de aproximadamente 11 fallecieron la mañana de este viernes tras un ataque con arma de fuego en el sector de Espíritu Santo, en Esparza de Puntarenas.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la emergencia se atendió a las 5:49 a.m., cuando una unidad básica fue despachada al sitio por un caso de heridos por arma de fuego.

Al llegar, los socorristas localizaron a ambas víctimas con impactos de bala en la cabeza. Sin embargo, los dos fueron declarados sin signos vitales en el lugar.

Las circunstancias del hecho no están claras y el caso quedó en manos de las autoridades judiciales para la investigación correspondiente.