Ataque armado en Puntarenas: Joven de 18 años pierde la vida

Un joven perdió la vida luego de ser atacado a balazos la tarde del lunes en el sector de Fray Casiano, en Puntarenas.

Los hechos fueron confirmados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron que se dieron a eso de las 4:00 p.m.

Según destacan las autoridades, el joven se encontraba en la vía pública, cuando 2 sujetos en motocicleta pasaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra la integridad de la víctima.

El ofendido, identificado de apellido Almengor, de 18 años, presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en abdomen, pierna derecha y brazo derecho.

El joven fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria, siendo que al ingresar fue declarado fallecido.

En el sitio del ataque armado, los agentes judiciales recolectaron indicios balísticos que serán analizados.

El cuerpo del fallecido fue remitido a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación.