Ataque armado en Pocora de Guácimo deja un fallecido y dos personas heridas

Una agresión con arma de fuego cobró la vida de un joven de aparentemente 24 años y dejó a otras dos personas heridas la tarde de este sábado frente a la escuela de Pocora.

El incidente ocurrió cuando tres personas —un hombre, una mujer y un menor de edad— se desplazaban en una motocicleta frente al centro educativo. En ese punto, fueron interceptados por dos sujetos a bordo de otro vehículo similar, quienes abrieron fuego contra ellos.

Aunque inicialmente los testigos presenciales pensaron que se trataba de un accidente de tránsito, las autoridades de la Cruz Roja de Guácimo confirmaron al llegar al sitio que se trataba de una agresión directa con armas de fuego. Los paramédicos declararon al hombre de 24 años fallecido en el lugar, mientras que la mujer y el niño fueron valorados y trasladados en condición estable.

El ataque se produjo en una zona de alto tránsito, a escasos 125 metros del puesto policial de la localidad. Tras cometer el hecho, los sospechosos emprendieron la huida hacia el sector de Pocora Sur.

Fotografía cortesía corresponsal

Según reportes de vecinos y autoridades, los agresores abandonaron la motocicleta en la que viajaban y se internaron en una zona montañosa cercana para evadir la captura. En este momento, las fuerzas policiales mantienen un operativo en la zona para intentar dar con el paradero de los responsables.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargará del levantamiento del cuerpo y de iniciar las pesquisas correspondientes para determinar el móvil de este suceso.

Con información de corresponsal