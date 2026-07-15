Ataque armado en Pococí: joven de 19 años grave

Un joven de 19 años identificado con el apellido Barboza resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos en su vivienda en San Gerardo de Ticaban de Pococí, Limón.

Según la información preliminar, la víctima se encontraba en su vivienda cuando otro sujeto ingresó y le disparó en 11 ocasiones, impactándolo en las piernas.

Al llegar la Cruz Roja Costarricense al sitio, lo estabilizó y trasladó al hospital de Guápiles con escolta de radiopatrullas de Fuerza Pública.

Como medida de seguridad, las autoridades cerraron los portones del hospital y se impidió el ingreso mientras atendían la emergencia.

Con información del corresponsal de la zona.