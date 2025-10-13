Un ataque armado tuvo lugar la madrugada de este lunes en el sector de Hatillo Centro.

El suceso fue confirmado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes afirman haber recibido la alerta a las 5:08 a.m.

Según reportan las autoridades varias personas se encontraban en vía pública, cuando un vehículo pasó por la zona.

Desde el interior de este disparan en reiteradas ocasiones contra las víctimas.

Tras el ataque armado, un hombre de apellido Valverde de 45 años resultó herido en extremidades inferiores, por lo que requirió ser trasladado por personal de Cruz Roja al Hospital San Juan de Dios.

El vehículo involucrado en el caso se dio a la fuga.

El caso continúa en investigación para esclarecer los hechos.