Ataque armado en Limón: Matan a hombre en plena vía pública

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un hombre fue asesinado a plena luz del día tras un ataque armado en vía pública ocurrido este miércoles en el sector de Corales 1, en la provincia de Limón. La víctima recibió múltiples impactos de bala y falleció en el lugar.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó minutos después de las 2:00 de la tarde, cuando se informó sobre una persona herida por arma de fuego. De inmediato, se despachó una unidad de soporte básico y se coordinaron otros recursos de respuesta para atender la emergencia.

Al llegar a la escena, los cruzrojistas encontraron a un hombre adulto con múltiples heridas provocadas por disparos. Sin embargo, al momento de la valoración, la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en el sitio.

Tras la atención, el caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes se encargarán del levantamiento del cuerpo y de iniciar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles sospechosos del ataque.