Ataque armado en Limón 2000: mujer muere en su casa

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Una mujer falleció luego de recibir varios impactos de bala en su propia casa en Río Blanco de Limón, la noche de este sábado.

Según reporte preliminar, se trataría de un ataque armado que ocurrió a eso de las 7:26 p.m. Los vecinos de la zona, al escuchar las detonaciones dentro de la vivienda, dieron aviso a las autoridades.

Las mismas, al llegar al lugar, encontraron a la mujer con varios impactos de bala en la espalda, lo que le ocasionó la muerte de inmediato.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las causas del ataque.