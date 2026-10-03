Ataque armado en Guanacaste deja dos jóvenes de 18 años heridos

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Dos hombres de 18 años resultaron heridos tras ser atacados por sujetos que viajaban a bordo de un vehículo, en La Cruz de Guanacaste.

Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Martínez y Mora.

De acuerdo con los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de las 11:30 p.m cuando las víctimas caminaban en vía pública y unos sujetos a bordo de un vehículo les habrían disparado, impactando a uno en el pie derecho y al otro en el muslo derecho.

Ambos fueron trasladados al centro médico.

Por su parte, la policía administrativa detuvo a dos hombres como parte de la investigación; sin embargo, el OIJ no ha podido determinar si ellos habrian participado en los hechos, por lo que fueron puestos en libertad.

El caso se mantiene en investigación para dar con el móvil de los hechos y dar con los responsables.