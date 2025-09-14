Un ataque armado en el sector de Chacarita de Puntarenas la tarde del sábado, dejó como saldo un menor de 17 años fallecido y un joven de 18 años herido.

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente ocurrió alrededor de las 3:20 p. m., cuando las víctimas se encontraban en vía pública.

En ese momento, fueron abordadas por 2 sujetos en motocicleta, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en múltiples ocasiones contra ellos.

En el lugar murió el menor de 17 años, mientras que el joven identificado con el apellido Ortiz, de 18 años, resultó herido y fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Monseñor Sanabria, donde permanece bajo atención médica.

El cuerpo del fallecido fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Las autoridades mantienen el caso en investigación para dar con los responsables de este ataque.