Una mujer de 57 años resultó herida por arma de fuego la madrugada de este jueves en el sector de Llano Grande, en Cartago, en un hecho que ya es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente fue recibido alrededor de las 2:40 a.m., cuando la víctima, de apellido Piedra, se encontraba dentro de una vivienda.

En apariencia, al menos 4 sujetos ingresaron al inmueble y, al percatarse de la presencia de personas, uno de ellos sacó un arma de fuego y realizó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó a la mujer en la pierna izquierda.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar.

La víctima fue trasladada a un centro médico para recibir atención, mientras que agentes judiciales se encargan de las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

El caso se mantiene en investigación.