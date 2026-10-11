Ataque armado en Aguas Zarcas: Confirman identidad de víctima

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este domingo nuevos detalles sobre el homicidio registrado la tarde-noche de este sábado en el sector de La Caporal, en Aguas Zarcas de San Carlos.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades judiciales, los hechos ocurrieron al ser aproximadamente las 6:20 p. m. En ese momento, la víctima, un hombre identificado con el apellido Álvarez, de 28 años, se encontraba en plena vía pública descendiendo de un vehículo.

La investigación preliminar señala que, en apariencia, en ese instante circulaba por el sector otro automóvil desde el cual le dispararon en múltiples ocasiones para luego darse a la fuga. Debido a la gravedad de las heridas, el hombre falleció en el sitio.

Las primeras versiones recabadas en la escena apuntaban a que el conductor había sido interceptado mientras transitaba por una zona en reparación, tras lo cual intentó escapar a pie siendo alcanzado por los atacantes a unos metros del carro.

Agentes judiciales se apersonaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras el caso continúa bajo investigación para esclarecer el móvil y dar con los responsables.