Ataque armado deja una mujer fallecida en Matina: dos más resultan heridos

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Una mujer falleció tras sufrir un ataque armado en el sector de Matina, Limón, donde dos personas más resultaron heridas, la tarde de este viernes.
Según versión preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a la vivienda de la víctima, ingresaron y ubicaron a la mujer en el patio, donde le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte; posteriormente, huyeron del sitio.
Producto del ataque, dos más resultaron heridos, un hombre y una mujer en apariencia, familiares de la víctima. Los mismos fueron trasladados por medios propios a la clínica de Bataan.
Al llegar la Cruz Roja al lugar, declararon fallecida a la mujer y coordinaron con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del caso.
Con información del corresponsal Naun Mora.