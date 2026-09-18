Ataque armado deja una mujer fallecida en Matina: dos más resultan heridos

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Una mujer falleció tras sufrir un ataque armado en el sector de Matina, Limón, donde dos personas más resultaron heridas, la tarde de este viernes.

Según versión preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a la vivienda de la víctima, ingresaron y ubicaron a la mujer en el patio, donde le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte; posteriormente, huyeron del sitio.

Producto del ataque, dos más resultaron heridos, un hombre y una mujer en apariencia, familiares de la víctima. Los mismos fueron trasladados por medios propios a la clínica de Bataan.

Al llegar la Cruz Roja al lugar, declararon fallecida a la mujer y coordinaron con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del caso.

Con información del corresponsal Naun Mora.