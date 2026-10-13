Ataque armado deja un muerto: Víctima fue acribillada en su casa

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un hombre de 34 años perdió la vida la noche de este lunes tras ser víctima de un violento ataque armado en el sector de Torremolinos, en Desamparados, San José.

El informe preliminar emitido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identifica al fallecido con el apellido Céspedes, quien sufrió múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, los hechos ocurrieron pasadas las 9:00 p. m.

Trascendió que Céspedes llegó a la zona a bordo de una motocicleta y procedió a guardarla en un inmueble donde, al parecer, alquilaba el espacio de cochera. Posteriormente, caminó unos metros hacia la propiedad donde residía.

Fue en el momento en que intentaba ingresar a su vivienda cuando fue interceptado por un sujeto armado, quien comenzó a dispararle de manera reiterada. En un intento desesperado por salvar su vida, la víctima corrió hacia el interior de la casa para resguardarse; sin embargo, el agresor lo persiguió, ingresó tras él y lo acribilló dentro del inmueble antes de darse a la fuga.

Céspedes falleció en el sitio debido a la gravedad de las lesiones.

Agentes del OIJ se desplazaron a la escena para realizar la recolección de indicios balísticos, los cuales ya fueron enviados a los laboratorios forenses, y efectuar el levantamiento del cuerpo para remitirlo a la Morgue Judicial.

Las pesquisas quedaron a cargo de la Sección de Homicidios para determinar el móvil de la ejecución y dar con el paradero del sospechoso.