Ataque armado deja un muerto frente a su casa en Guápiles

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en Guápiles, en el cantón de Pococí, dejó como saldo un hombre fallecido, según informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió cerca del salón de la Expo Pococí, 100 metros al oeste y 75 metros al norte, en calle Vargas. La víctima se encontraba en vía pública, junto a una motocicleta tipo scooter de color rojo, frente al apartamento donde vivía.

Foto: Corresponsal

De acuerdo con información preliminar, un vehículo tipo familiar 4×4 de color blanco se acercó al lugar y desde su interior le dispararon, provocándole múltiples heridas, principalmente en el rostro.

Por su parte, la Cruz Roja Costarricense confirmó que atendió a un hombre adulto que presentaba múltiples impactos de arma de fuego en cabeza, tórax y glúteo. Los socorristas indicaron que al valorarlo en el sitio ya no presentaba signos vitales.