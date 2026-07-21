Ataque armado deja un fallecido y dos heridos en Guanacaste

Un ataque armado ocurrió la madrugada de este lunes, dejando como resultado un fallecido y dos heridos en La Cruz de Guanacaste.

Las víctimas fueron identificadas como:

Fallecido:

Hombre de apellido Rodríguez, de 28 años.

Heridos:

Hombre de apellido Nurse, de 39 años.

Hombre de apellido Mora, de 20 años

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de las 2:37 a.m cuando las víctimas se encontraban en vía pública y dos sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon en múltiples ocasiones.

Los sospechosos se dieron a la fuga, dejando indicios balísticos en el sitio.

Agentes judiciales se apersonaron al lugar para el levantamiento del cuerpo y para la respectiva investigación.

Los heridos fueron trasladados primeramente por un vehículo particular hacia la clínica de La Cruz, sin embargo, fueron movilizados al hospital de Liberia.