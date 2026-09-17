Ataque armado deja un fallecido: sospechosos huyen y queman moto

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Urbina, de 36 años, falleció tras ser atacado a balazos por unos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes posteriormente quemaron la misma en Venecia de San Carlos.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima se encontraba estacionado dentro de su vehículo cuando en apariencia fue abordado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta y le dispararon en múltiples ocasiones.

El hombre falleció en el sitio luego de recibir varios impactos de arma de fuego en la cabeza y en el costado izquierdo de la espalda.

Los agentes judiciales ubicaron en la escena casquillos de AR-15 y calibre 9 milímetros. Además, a aproximadamente 4 kilómetros del lugar, localizaron:

Una motocicleta en llamas

Cascos

Ropa

En apariencia, utilizados por los sospechosos, quienes se dieron a la fuga.

El cuerpo de la víctima fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia, mientras el caso queda bajo investigación.