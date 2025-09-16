Un hombre perdió la vida la tarde de este martes tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en Guaitil de Diría, Santa Cruz, Guanacaste.

De acuerdo con el reporte de Cruz Roja, la víctima presentaba múltiples heridas en el cuello, pecho y extremidades inferiores. Cuando la unidad básica de socorro llegó al sitio, el adulto ya no presentaba signos vitales.

El hecho se registró cerca de las 5:18 p.m. y generó alarma entre vecinos de la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

La escena quedó bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública, mientras que la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargó del levantamiento del cuerpo y de recolectar indicios balísticos para la investigación.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del fallecido ni las posibles causas del ataque.