Ataque armado deja mujer fallecida y hombre herido en Aserrí

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Una mujer falleció y un hombre resultó herido en hechos que, aparentemente, estarían relacionados con un ataque armado ocurrido este martes en el sector de San Gabriel en Aserrí, San José.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer, de apellido Gamboa, recibió impactos de bala en las extremidades superiores e inferiores. Fue ubicada en el sector de La Fila, dentro de un lubricentro, donde se reportó su fallecimiento.

Por otra parte, un hombre de apellido Cruz resultó herido por un impacto de bala en un brazo, cerca del acueducto de la localidad. El herido es trasladado en condición crítica a un centro médico.

Video de seguridad captó el momento del ataque armado.

La información inicial apunta a que ambos hechos podrían estar vinculados. Además, trascendió que, aparentemente, el ataque iba dirigido contra un hijo de la mujer; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por las autoridades.

El caso se encuentra en desarrollo y se está a la espera de más información oficial sobre las circunstancias del ataque y los responsables.